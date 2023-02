Luchtalarm vandaag te laat vanwege 'heel veel 112-meldingen'

Normaal gesproken is elke eerste maandag van een nieuwe maand rond 12.00 uur een luchtalarm te horen, maar rond dat tijdstip bleef het vandaag op veel plekken in Drenthe stil. Het bleek een gevolg van 'heel veel 112-meldingen' rond dat tijdstip, zo vertelt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe.

Het luchtalarm wordt maandelijks geactiveerd vanuit de meldkamer Noord-Nederland in Drachten, waar ook alle 112-meldingen uit Drenthe, Groningen en Friesland binnenkomen. "Maar op het moment dat die melding verstuurd wordt, waren er veel mensen die 112 belden, waardoor de meldkamer alle handen even vol had", aldus de woordvoerder.