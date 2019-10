Gemengde reacties in Borger op vertrek steen: ‘Zo’n gapend gat doet best zeer’

Een groep ondernemers in Borger vindt het allemaal maar niks.Daniël Muskee van de inmiddels slapende stichting Keigoed Borger staat een beetje beteuterd te kijken bij het gat dat is achtergebleven nadat vrijdag de twee ton zware steen op een aanhanger werd gezet om met Eysink Smeets de reis naar Finland te aanvaarden. “Tja, wat moet ik hier van vinden? Zo’n gapend gat doet best zeer. Het is net alsof er een stukje van ons dna is weggehaald.”Op Facebook spreekt ondernemer Albert Koops van een ‘verwarde kunstenaar’. Hij vindt het gek dat er toestemming is gegeven om de steen weg te halen. Van de ‘uitvaart’ werd vrijdag een feestje gemaakt, compleet met de fanfare uit Odoorn. Maar de ondernemers achter Keigoed Borger zien de humor er niet zo van in.Muskee: “Wij hebben als werkgroep ontzettend ons best gedaan om Borger op de kaart te zetten, om het dorp als hunebedhoofdstad te promoten. Er is nu een ‘Walk of Steen’, er zijn bordjes geplaatst, de Amsterdammertjes die in Borger stonden - maar hier niet zo pasten - zijn vervangen. En dan stemt de gemeente hier mee in? Dit is tegen ons zere been.”Ondernemer Egbert Egberts valt Muskee bij. “Ik snap best dat het leuk is om een actie te bedenken rondom een steen. Maar ik vind dat een kunstenaar iets moet creëren. Deze man haalt alleen maar iets weg. Het voelt alsof er een steen onder je hunebed vandaan wordt gehaald.”Kunstenaar Bart Eysink Smeets schrikt niet van de kritiek. “Ik had het wel een beetje ingecalculeerd. Eigenlijk is het ook wel mooi dat mensen zich er druk om maken, want dat geeft aan dat ze misschien wel meer met de steen hebben dan ze zelf denken.”Ook wethouder Albert Trip van Borger-Odoorn, die tweeduizend euro subsidie toekende, staat vierkant achter het project. “Kunst zorgt altijd voor wisselende sentimenten. Maar in dit geval ook voor promotie. En dan ook nog eens een stuk goedkoper dan een reclamespotje op tv.”De kei was overigens eigendom van de provincie en lag in de weg bij de aanpassing van de N34. De steen is daarna op een rotonde beland langs de N34. Maar omdat die plek te gevaarlijk werd geacht voor het uitzwaaimoment is de steen naar het centrum verplaatst. Daar rest nu een zwart gat, waarin inmiddels bloemen zijn gelegd door een onbekend iemand.