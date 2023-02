Automobilist achtervolgd en zwaar mishandeld bij Veenoord

Een automobilist is vanochtend achtervolgd en vervolgens zwaar mishandeld op een parkeerplaats aan de Boerdijk in Veenoord, dat meldt politie Zuidoost-Drenthe op sociale media.

Op de parkeerplaats van het werk van de man in Veenoord stappen het slachtoffer en twee inzittenden van de achtervolgende auto uit, waarna de man ter plekke door het tweetal wordt mishandeld. De daders gaan er daarna vandoor. De mishandelde man is op de parkeerplaats onderzocht door ambulancepersoneel. Volgens de politie was hij dusdanig gewond dat hij met de ambulance naar het ziekenhuis is gebracht.