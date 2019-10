Laatste waarschuwing voor hondenbezitters in boswachterij Ruinen

"Dit is een goede plek", meent Kruk, terwijl hij samen met zijn collega Rinze van der Kooi naar het begin van het begrazingsgebied loopt. Er gaat een paal de grond in. Bovenop de paal hangt een plakkaat met grote letters: 'Laatste waarschuwing: Honden aan de lijn!' Meerdere van deze waarschuwingsborden worden vandaag geplaatst om mensen erop te attenderen dat er ook schapen en koeien in het gebied grazen."Helaas hebben we twee weken geleden gezien dat het echt nodig is. Toen werd een schaap door een loslopende hond doodgebeten", vertelt Kruk. Hij is er klaar mee. Er moet nu echt geluisterd worden, meent hij. Vandaar deze laatste waarschuwing.Het blijft overigens niet alleen bij de borden, vertelt Kruk. "We attenderen de bezoekers er nog één keer op met deze extra informatieborden, maar gaan ook het toezicht verscherpen. We zullen hier vaker komen, zeker op de tijden dat er veel mensen zijn en ze hun hond uitlaten. We zullen mensen daar op aanspreken."Ook riskeren mensen een boete van 95 euro als ze hun viervoeter los laten lopen op plekken waar dat niet mag.Er zijn twee plekken in boswachterij Ruinen waar de honden los mogen lopen. Op andere plekken moeten de viervoeters dus aangelijnd worden. Dat niet iedereen zich aan de regels houdt, is wel duidelijk."We komen zeker wel loslopende honden hier tegen", vertelt een vrouwelijke voorbijganger. Hoe zij reageert? "Dan hou ik me in", bekent ze. " Je ziet toch dat wij hem ook aan de lijn hebben. Je weet dat je het niet mag, maar toch doe je het." De vrouw schudt met haar hoofd en haalt haar schouders op.Het is haar dochters hond waarmee ze loopt, een jonge hond die ze zelf ook niet helemaal vertrouwt. "Als ze een haas of een ree ziet, is ze weg." Deze hond blijft aan de lijn.Om de hoek van een bospad komt een man met twee dochters aangelopen. Ze hebben een kleine hond bij zich, waarmee ze een paar keer per jaar door boswachterij Ruinen lopen. "Waar hij los mag lopen, gaat hij los. Anders zit hij aan de riem", vertelt de eigenaar. "Het staat niet overal even goed aangegeven", meent hij. "Af en toe is het een beetje gissen."Deze voorbijgangers lijken zich er goed van bewust te zijn dat de hond aangelijnd moet zijn. Maar toch doet niet iedereen dat. Mocht dat na deze laatste waarschuwing nog zo zijn, dan heeft Staatsbosbeheer één laatste middel. "Ik hoop dat het niet zover komt, maar als er weer een soortgelijk ongeval plaatsvindt, dus met vee en honden, gaan we het gebied afsluiten voor honden. Ook als ze aangelijnd zijn."