Burgemeester Marco Out blij met behoud kazerne Assen: 'Missie geslaagd'

Op het terrein van de Johan Willem Frisokazerne in Assen loopt burgemeester Marco Out vanmiddag met een brede glimlach rond, nadat definitief is beklonken dat de militaire kazerne niet uit Assen verdwijnt. "Een jaar geleden kregen we echt een vervelend bericht dat de kazerne zou verdwijnen. Dat zag er slecht uit,", blikt hij terug. Zijn gemeente wilde sluiting koste wat kost voorkomen en dat lukte. "Dus missie geslaagd", glundert Out na het verlossende woord van staatssecretaris Christophe van der Maat (VVD).

De kazerne in de Drentse hoofdstad ontkomt desondanks niet aan enkele ingrijpende veranderingen. "Vooral het beveiligde deel van de kazerne in Assen wordt kleiner en dat is ook logisch", vindt Out. "Een van de dingen waar Defensie tegenaan liep was dat de oude gebouwen langs de Vaart heel lastig waren in de exploitatie en daar gaan we een oplossing voor zoeken. Dus dat deel hoort straks niet meer bij de kazerne, maar krijgt een andere bestemming. Maar", zo liet hij optekenen, "die beslissing valt niet van vandaag op morgen."

Nieuwe bestemming overtollige panden

De gemeente Assen is de laatste tijd volop gesteund door allerlei partijen uit de stad die graag meedenken over de nieuwe bestemming van de karakteristieke panden, zo laat Out weten. "Ondernemend Assen bijvoorbeeld. En die zullen ook aan tafel komen, want dit is echt iets wat niet alleen Defensie of de stad Assen kan oplossen. We zullen het met z'n allen moeten doen", zegt de burgemeester. Zelf hoopt hij op iets "structuurversterkends, zodat er werkgelegenheid aan verbonden is."

Om de werkgelegenheid van het Rijk in onze provincie op peil te houden, wordt bij het NS-station in Assen een rijkshub gevestigd, zodat rijksambtenaren daar kunnen werken en vergaderen. "Op dit moment zie je dat er steeds meer flexibel gewerkt wordt en dat geldt ook voor rijksambtenaren in Noord-Nederland. Die krijgen min of meer een plek om te verzamelen bij het station in Assen en we gaan proberen om daar andere werkgelegenheid tegenaan te zetten, zodat het een mooie plek wordt om elkaar te ontmoeten."

Dat School Noord uit Assen vertrekt, betreurt Out. Aan de militairenopleiding zijn vijfhonderd studenten en 150 banen verbonden die verdwijnen. "Defensie wil operationeel heel graag dat de opleidingen vlak bij de 43 Gemechaniseerde Brigade (nu nog gevestigd in Havelte, red.) plaatsvinden. Aan de ene kant jammer, maar deze verandering was onontkoombaar", stelt hij.

Toekomst