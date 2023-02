LOFAR-telescoop straks nóg nauwkeuriger na opknapbeurt van 10 miljoen

De Internationale LOFAR-telescoop (ILT) staat een grondige opwaardering te wachten. Er is 10 miljoen euro met deze upgrade gemoeid, meldt Astron, het Nederlands instituut voor radioastronomie in Dwingeloo.

De LOFAR-telescoop bestaat uit tienduizenden antennes. Ze staan verspreid in het veld. Niet alleen in Drenthe, maar ook verdeeld over andere landen in Europa. De antennes meten radiogolven en observeren zo gezamenlijk het heelal. Dankzij de upgrade wordt het inzicht van de LOFAR-telescoop beter en gevoeliger, zodat het veel meer gegevens kan verwerken.

Alle stations worden tijdens de onderhoudsbeurt bij langs gegaan. Het zijn er 52, waarvan 38 in Nederland. Een flink deel van de binnenlandse stations staat in Drenthe. "Het is nogal wat", vertelt Astron-woordvoerder Mischa Brendel over de upgrade. "Straks kunnen we veel nauwkeuriger metingen verrichten en meer data verzamelen."