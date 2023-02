Drentse Vrouw in de Media (23) loopt landelijke titel mis

De Vrouw in de Media Award 2022 is vanavond uitgereikt aan de Noord-Hollandse Mirjam Kaijer. Ze schreef het boek Ik ben geen man en ze richtte Voices for Women op, waarmee ze aandacht vraagt voor meer onderzoek naar de man-vrouwverschillen in de zorg. Daarmee liet ze Vera Vos uit Drenthe achter zich, ook zij was genomineerd voor de landelijke titel.

Iedere provincie leverde een genomineerde vrouw die zich in 2022 in de media heeft geprofileerd.

In januari werd Vos uitgeroepen tot Vrouw in de Media 2022 Drenthe. Zij werd toen gekozen uit elf genomineerde Drentse vrouwen. Vos werd bekroond met de award vanwege haar serie Passie op het Platteland. Daarin wil ze laten zien dat er op het platteland, en specifiek in de gemeente De Wolden, nog genoeg te beleven valt. Vos is hiermee een rolmodel voor jongeren van het platteland, volgens stemmers en de jury. In totaal zijn er in januari 45.000 stemmen uitgebracht.