Coevorden heeft financiën prima op orde: ‘Deze begroting geef ik een 9’

Wethouder financiën Jan Zwiers geeft ‘zijn’ begroting het rapportcijfer 9.Het voltallige college gaf vanmiddag een toelichting op de begroting voor volgend jaar. In totaal gaat er in Coevorden een bedrag van 113 miljoen euro om. De gemeente heeft zeker zware jaren gehad, zo memoreerde de burgemeester. “Maar de financiële basis is weer op orde, ook omdat we stevige keuzes hebben moeten maken.”Wethouder Zwiers: “We hebben gezaaid, onze rug recht gehouden en nu kunnen we weer wat hebben. We hebben ook geleerd om voorzichtig te begroten. Want we weten ook dat Den Haag ons voor verrassingen kan plaatsen. Ik snap het gemopper op het Rijk dan ook heel goed.”Coevorden had misschien het geluk, dan wel de pech, dat het als één van de eerste Drentse gemeenten serieuze geldzorgen kreeg. Er dreigde zelfs provinciaal toezicht. Maar de gemeente heeft nu ook als eerste weer de weg omhoog gevonden. Zware tijden zetten aan tot keuzes en bieden kansen om werkwijzen tegen het licht te houden.Een deel van het Coevorder succesverhaal ligt in het zogenaamde sociale domein. Een beleidsterrein waar het bij andere gemeenten soms gierend uit de klauwen loopt. Maar niet in Coevorden, zegt wethouder Joop Brink.“Onze huisartsen kunnen een beroep doen op praktijkondersteuners. Samen wordt gekeken welke hulp iemand nodig heeft. Door daar de tijd voor te nemen, kun je voorkomen dat mensen dure zorg krijgen die helemaal niet nodig is. Ook bij de Wmo kijken we kritisch wat nodig is, maar het uitgangspunt is altijd om de zorg te leveren die iemand nodig heeft, niet om een bepaalde besparing te halen.”Het college wil volgend jaar bijna twee miljoen euro extra uitgeven bovenop het reguliere takenpakket. Bouwmeester wil extra geld en mankracht voor handhaving en toezicht, bijvoorbeeld om het permanente illegale bewonen van vakantiewoningen nu eindelijk eens aan te pakken.Wethouder Brink wil meer armslag om de leefstijl van de inwoners te verbeteren. Wethouder Huizing wil extra geld voor het Stedelijk Museum en de voorbereidingen van de viering van het 350-jarig ontzet van Coevorden in 2022. Wethouder Zwiers zet onder andere blijvend in op de Dutch Tech Zone.Het college stelt de raad voor om de inwoners niet extra te belasten. “Veel inwoners zullen volgend jaar minder kwijt zijn aan gemeentelijke belastingen”, zegt wethouder Zwiers.Een kleine waarschuwing geeft het gemeentebestuur wel af als het gaat om de afvalstoffenheffing. Inwoners van Coevorden moeten nu echt stappen gaan maken bij het scheiden van afval, anders zullen de lasten flink omhoog moeten.