Militaire eenheid verlaat Havelte na aangekondige veranderingen: 'Even wennen, maar noodzakelijk'

Brigadegeneraal Roland de Jong van 43 Gemechaniseerde Brigade uit Havelte kon een glimlach niet onderdrukken toen hij hoorde van de veranderingen die op stapel staan bij de kazernes in Assen en Havelte. "Ik kijk er heel positief tegenaan. Ik denk dat er een mooie ontwikkeling gaande is, vooral omdat er fors geïnvesteerd wordt in de kazerne van Havelte." Dat er een nieuw schoolbataljon naar Havelte komt, komt De Jong óók goed uit. "Daardoor kan ik ze gelijk opleiden in de context waarin ze straks komen te werken."

"Er zijn twee pantserinfanteriebataljons en een luchtmobielbataljon in deze regio, maar eigenlijk zie je dat de regio net iets te dunbevolkt is voor zulke grote eenheden", gaat de brigadegeneraal verder, doelend op moeizaam in te vullen vacatures in de militaire Drentse standplaatsen. "In 2013 is het 45e Pantserinfanteriebataljon hierheen gekomen vanuit Ermelo in tijden van de economische recessie en waren er mensen in overvloed, maar nu vecht iedereen om personeel en zit ik in Havelte met te grote eenheden die ik niet gevuld krijg."

'Hoort erbij'

Met de verhuizing van het 45e Pantserinfanteriebataljon naar een centraler gelegen locatie in ons land, verwacht De Jong dat militairen die in of vlak bij de Randstad wonen beter worden bediend. Dat de verplaatsing naar Ermelo, Havelte en Midden-Nederland van invloed is op het verloop onder personeel, bevestigt hij deels. "Maar het hoort ook bij het militaire beroep dat je een poos ergens zit en je daar later weer verdwijnt. Dus deze verandering heeft even consequenties, maar we gaan deze puzzel leggen. Militairen die graag in Havelte werken, moeten daar kunnen blijven, maar wie liever in Midden-Nederland woont, kan nu meeverhuizen."