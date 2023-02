Getroffen bedrijven brand Roden krijgen niet alles vergoed: 'Zijn geen administrateurs'

Meerdere ondernemers die vorige week slachtoffer werden van een grote brand in Roden , kunnen dit waarschijnlijk niet verhalen op het bedrijf waar de brand begon. Dat kregen zij in ieder geval te horen van brandschade-experts. Daarnaast geven in ieder geval drie bedrijven aan geen goede inboedelverzekering te hebben.

"'Ga er maar vanuit dat je niks krijgt'. Dat kreeg ik in het kort te horen", zegt oudijzerhandelaar Hans Wever. De 61-jarige ondernemer zag vorige week hoe zijn loods aan de 2e Energieweg in vlammen opging. De schade verhalen op het bedrijf (Country Camp) dat de brand veroorzaakte, wordt volgens een expert in brandzaken 'haast onmogelijk'. "Alleen als we zouden gaan rechten, zou het wat kunnen opleveren", zegt Wever. En dat wil Wever niet. "Alsof de ondernemer waar de brand begon, dit gewild had."

Een goede inboedelverzekering heeft Wever niet. De spullen die hij in zijn loods stalde, stonden er vaak maar korte tijd. Op wat gereedschap en drie heftrucks na, bleef alles achter. Eerder schatte hij in dat er zeker nog voor 25.000 euro aan koper lag in zijn loods. De totale schade zou volgens Wever richting de 100.000 euro gaan.

Goedkoopste plek van Roden

Bij Jagers Auto's en Motoren Revisie wordt de schade geschat op 80.000 tot 100.000 euro. Ook dat bedrijf heeft te horen gekregen dat het 'gedoemd is te mislukken' om de schade te verhalen op het bedrijf waar de brand begon. Iemand van het bedrijf, die verder niet met naam wil worden genoemd, laat weten onderverzekerd te zijn en 'niet echt' een inboedelverzekering te hebben. "Ik denk dat dat voor meer bedrijven hier geldt."

Het bedrijf is momenteel druk bezig om vervangende bedrijfsruimte te regelen. "Het vervelende is dat dit de goedkoopste plekken in Roden waren qua huurprijs. Wil je ergens anders huren, dan ben je snel meer geld kwijt."

'Ondernemers zijn geen administrateurs'

Jaap de Graaf van de Vloerengalerie heeft, net als de meeste bedrijven, niet alles verzekerd. "Wij zijn ondernemers, geen administrateurs. Door de jaren heen groeit je inventaris en eigenlijk zou je dan telkens je verzekeringen moeten 'bijplussen', maar dat is niet gebeurd."

Daardoor krijgt De Graaf maar een klein deel vergoed van de verzekeraar. "We gaan er dus zeker op achteruit", voorspelt hij. "Maar het is niet zo erg dat ik overweeg de handdoek in de ring te gooien. Ik denk dat wat de verzekering gaat dekken, voldoende is voor de nieuwe situatie."