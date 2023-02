Derde verdachte in moordzaak Enschedeër, eigenaar Hoogeveense supermarkt zit nog vast

Het lichaam van de 32-jarige Jafo uit Enschede werd in mei vorig jaar in het Kanaal Almelo-De Haandrik bij Bruchterveld gevonden. De man was al sinds december 2021 zoek. RTV Oost meldt dat Jafo in het verleden actief was als drugskoerier. Hij zou zich veelvuldig ophouden in het nachtleven van Gronau.