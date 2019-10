Ongeloof bij collega's over verdenking tegen Josef B.

Dossier Gezin Ruinerwold

Wil je alles lezen over het gezin dat jarenlang geïsoleerd zat in een boerderij in Ruinerwold? Bijvoorbeeld over de verdachte Josef B., of de Moonsekte waartoe het gezin behoorde of wil je meer lezen over het leven van het gezin in Zwartsluis en Hasselt? Bekijk hier een overzicht van alle artikelen en video's .

Gisteren had een collega al gezegd dat hij het zich niet voor kon stellen dat Josef B. mensen tegen hun wil zou vasthouden. Vandaag wordt dit beeld bevestigd door andere collega's.Josef B., alias de klusjesman, werd vorige week aangehouden bij de inval op de boerderij in Ruinerwold, waar een gezin negen jaar lang in afzondering heeft geleefd. Hij wordt verdacht van vrijheidsberoving, het benadelen van de gezondheid van anderen en witwassen.Collega's zien hem daar niet toe in staat. "Ik was helemaal in de war toen ik het hoorde en ben dagen van slag geweest. Ik dacht: heb ik dan zulke slechte mensenkennis dat ik er niets van heb gemerkt?", zegt een collega uit de scheepsbetimmering.Bijna twintig jaar kent hij Josef B. al. en door de jaren heen heeft hij veel met hem samengewerkt. "In al die jaren hebben we misschien één keer woorden gehad en dat ging over het werk."Hoe het ook afloopt, "voor mij zou hij zo weer aan het werk kunnen", zegt de man uit de scheepsbetimmering.Josef B. zit in ieder geval nog vast tot volgende week donderdag. De meervoudige kamer beslist of het bewijs tegen hem zwaar genoeg is om hem langer vast te houden.