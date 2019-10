Voortbestaan Superprestige Gieten in gevaar

Iserbyt verslaat Hermans bij Superprestige Gieten

Dat betekent dat wedstrijden van andere klassementen, zoals de Superprestige, uit zouden moeten wijken naar de zaterdag. Maar dat ziet Gieten niet zitten."Als wij op zaterdag een wedstrijd zouden moeten organiseren, komt er geen publiek. Dat zie je ook bij wedstrijden elders in het land. Ook kunnen we dan niet beschikken over zoveel vrijwilligers. Bovendien maken we voor het parkeren gebruik van bedrijventerreinen die op zaterdag volop gebruikt worden", legt secretaris Jantienus Warners van de Superprestige in Gieten uit."Daarnaast hadden we dit jaar een VIP-tent met zeshonderd middenstanders die VIP-kaarten hebben gekocht voor vijftig euro per stuk. Zij komen op zaterdag niet. En dat scheelt veel geld."De televisierechten van de wereldbekerwedstrijden zijn in handen van Flanders Classic. Deze organisatie heeft ook de rechten van het Superprestige-klassement. "Wij hebben als Superprestige-klassement in ieder geval nog een contract voor twee jaar met Flanders Classic en daar gaan we ze ook aan houden", zegt Warners strijdbaar.Volgens hem is het overigens ook geen optie dat Gieten in de toekomst onderdeel gaat uitmaken van het wereldbekerklassement. "Dan praat je over hele andere bedragen. Dan moet er heel veel geld bij. Dat is niet realistisch."Wel vindt Warners dat het veldrijden toe is aan een reorganisatie. "Er zijn nu vijf verschillende klassementen. Alleen al in België zijn er 35 tot 40 crossen in één seizoen. En omdat heel veel wedstrijden op televisie komen, komt er minder publiek. Ook worden er nog steeds nieuwe crossen toegelaten op de kalender. En die krijgen uit het niets meteen de hoogste status. Dat klopt natuurlijk ook niet."Veel veldrijders uiten op social media hun ongenoegen over de plannen van de UCI. De Belg Eli Iserbyt, die de Superprestige van Gieten anderhalve week geleden wist te winnen, laat via Twitter weten: "Zonde dat deze sport leeggeperst zal worden door één superklassement."Ook Sven Nijs, meervoudig winnaar in Gieten en tegenwoordig ploegmanager, is duidelijk. "Dit is geen stap vooruit. Integendeel, we gaan achteruit. Organisatoren verdienen meer respect. Op lange termijn is dit de dood van onze sport", laat hij weten.Warners bekijkt het allemaal van een afstandje en reageert nuchter. "Nu er zoveel weerstand is, denk ik niet dat er volgend jaar al zestien wereldbekerwedstrijden op de kalender staan. Ook de nationale bonden waren niet op de hoogte van deze plannen. Als zij voor zestien wedstrijden een nationale selectie naar het buitenland moeten sturen, zal dat ook veel te duur worden. Daarnaast hou je ook geen renners meer over voor andere wedstrijden in eigen land."Komend weekend zitten de acht organisaties, die samen het Superprestige-klassement vormen, om tafel om over de ontstane situatie te praten."Het zijn onzekere tijden voor ons. Wij hebben een prima organisatie met een mooi parcours en renners zijn hier altijd tevreden. Ik ga er niet van uit dat ze zo'n klassieker zomaar van de kalender zullen halen. Dit is niet goed voor de sport, niet goed voor de renners en niet goed voor de organisaties", besluit Warners.