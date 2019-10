Winnaar gedichtenwedstrijd voor gedetineerden: ‘Dit is onderdeel van mijn herstel’

Volgens de 48-jarige poëet gaat het gedicht over het pad dat hij de laatste jaren heeft bewandeld. “Ik ben helaas gedetineerd en dat heeft te maken met een aantal dingen die in mijn leven hebben plaatsgevonden. Dat maakt dat ik nu vastzit, maar ik probeer mezelf daar eigenlijk uit te schrijven. Dit is onderdeel van mijn herstel.”De gedichtenwedstrijd werd voor het elfde jaar op rij gehouden. De organiserende partijen willen gedetineerden ermee motiveren om op creatieve wijze uiting te geven aan de gevoelens die naar boven komen als je in de gevangenis zit. De jury werd voorgezeten door Dichter des Vaderlands Tsead Bruinja.Voor Edwin is het dichten een uitlaatklep voor de situatie waarin hij zit. “Ik ben begonnen Willem Wilmink te lezen tijdens mijn detentie. Ik vind hem een weergaloze dichter”, vertelt Edwin.Na Wilmink kwam hij terecht bij onder anderen Lévi Weemoedt en is hij ‘Pessimisme kun je leren!’ gaan lezen. “Het is weergaloos hoe die man kan schrijven en dichten.”Het duurt Edwin niet lang om uit te leggen waarom. “De heldere taal die ik ook ken van Willem Wilmink, maar ook het cynisme en de dubbelzinnigheden. Die gaan soms zelfs richting het pessimisme én dat is dan met een kwinkslag op papier gezet. Dat vind ik amusement op papier."Edwin is geen groentje is en deed zeven jaar geleden ook al eens aan de dichtwedstrijd mee. Toch kwam de prijs als een volslagen verrassing. “Het is een compliment en zeker een stimulans om ermee door te gaan.”