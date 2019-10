Andrea Deelstra: 'Terugkeer naar Dwingeloo zit er voorlopig niet in'

Dat scheelt duizenden euro's per jaar. Om komende winter nog een limietpoging te kunnen doen, heeft ze daarom haar huis in Apeldoorn te koop gezet Maar een terugkeer naar Dwingeloo, het dorp waar ze opgroeide, zit er niet in."Ik heb in deze omgeving betere trainingsfaciliteiten. Ik doe veel op Papendal. Zolang ik nog op dit niveau loop, blijf ik hier", zegt ze vastbesloten. "Mijn vriend woont op Urk. We hebben het wel over samenwonen gehad, maar ook dat vind ik te ver uit de richting", verklaart Deelstra.Om iets te verdienen heeft ze een ander plan bedacht. "Het is financieel een goede tijd om m'n huis te verkopen. Ik wil van dat geld een chalet kopen, dat ik kan verhuren als ik op trainingskamp ben."In de aanloop naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro werd Deelstra financieel ondersteund door een groep ondernemers uit Dwingeloo. Zo kreeg ze bijvoorbeeld een auto in bruikleen."Er zijn daar ondernemers die mij nog altijd financieel ondersteunen. Daar ben ik natuurlijk heel blij mee", laat ze weten. "Alle hulp is welkom, maar ik wil niet zielig doen. Ik doe dit voor mijn grootste passie."Voordat Deelstra een nieuwe limietpoging kan doen, moet ze eerst herstellen van haar blessure die ze opliep tijdens de marathon van Berlijn."Na de finish kon ik niks meer. Maar op de MRI-scan was niks bijzonders te zien. Het lijkt erop dat er vocht op een zenuw drukte, waardoor ik mijn linkerbovenbeen niet meer omhoog kon heffen. We zijn inmiddels bijna drie weken verder en het gaat verbazingwekkend goed eigenlijk. Vorige week zaterdag heb ik voor het eerst tussen twee krukken gelopen en afgelopen zondag heb ik voor het eerst drie keer dertig seconden hardgelopen", blikt ze terug."Normaal gesproken loop ik de eerste drie weken na een marathon ook niet. Dus eigenlijk is er niet zoveel aan de hand", gaat ze verder. "Ik hoop vanaf nu gewoon op te kunnen bouwen richting de marathon die ik voor deze winter heb uitgekozen."Welke marathon dat gaat worden wil Deelstra nog niet zeggen. "Dat maak ik op 9 november bekend op m'n supportersdag. Zij krijgen de primeur", besluit Deelstra.