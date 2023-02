Organisator paasvuur Weiteveen breekt hoofd over stikstofberekening

De tijd dringt

Een andere reden waarom Menke snel duidelijkheid wil, is dat hij snoeiafval niet op het laatste moment in kan zamelen. "Als ik nu snoeiafval laat komen, dan moet ik dat allemaal weer verwijderen als het paasvuur niet door kan gaan. En als ik nog lang moet wachten op groen licht, moet ik dat snoeiafval op het laatste moment nog allemaal regelen."

De Drentse gemeenten hebben inmiddels overleg gevoerd en gaan de verenigingen bijstaan. "Wij gaan de verenigingen ondersteunen bij de berekening, want gemeenten hebben die expertise ook in huis. We willen graag dat de paasvuren doorgaan, maar moeten ons wel aan de regels houden", zegt de Emmer burgemeester Eric van Oosterhout namens hen.

Daarmee is het nog niet zeker dat de paasvuren door kunnen gaan. "Ik ga niet zeggen dat alle paasvuren in Drenthe door kunnen gaan. Daarvoor zijn we wel afhankelijk van de berekening", aldus de burgemeester.

Geitenpaadje?

Voor sommige paasvuren onderzoeken de gemeenten nog of ze op grond van een andere reden doorgang kunnen vinden. Want als paasvuren al sinds 1994 zijn gehouden op dezelfde plek, dan zouden ze wellicht zonder die berekening gehouden mogen worden. "Maar dat zijn we nog aan het uitzoeken", besluit Van Oosterhout.