Sociale Winkel Assen dicht na instorten plafond: 'Al heel lang niet veilig hier'

De Sociale Winkel in Assen heeft per direct de deuren gesloten nadat vorige week een deel van het plafond tijdens bezoekerstijd is ingestort. Voor de eigenaren is de maat daarmee vol: ze dringen naar eigen zeggen al veel langer aan op een beter onderkomen.

Het klantenbestand, bestaande uit zo'n zevenhonderd mensen, kunnen voorlopig niet terecht voor gratis of goedkope kleding. Ook verliezen studenten hun stageplek en mensen hun werk, betreurt Anneke Bakker van Stichting Budget Support. "Het is een verdrietige situatie. De Sociale Winkel voorziet in een enorme behoefte, maar is al heel lang niet veilig. Dat werd vorige week even heel erg duidelijk. We kunnen niet anders dan onze winkel tijdelijk sluiten, ook omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen bij het neerkomen van de plafondplaten."