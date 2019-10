Gemeenten vragen inwoners om hulp bij schrijven van brieven

Het kabinet stelt daarom een brigade van honderd taalexperts aan om brieven van de overheid begrijpelijker te maken. Taalcoaches trekken het land in om ambtenaren te helpen bij het schrijven van brieven, schrijft het AD Staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken zag afgelopen week op zijn eigen ministerie zelf hoe het niet moest. In een vacature werd gesproken over een ‘Raakvlakmanager Strategische Beheerorganisatie Digitaal Stelsel Omgevingswet’. Dat is niet de bedoeling, stelt Knops.Om dit soort onbegrijpelijke teksten te voorkomen, trekt de overheid 3 miljoen euro uit om ambtenaren van onder meer gemeenten en provincies te helpen. De taal in brieven, formulieren, folders en websites moeten hierdoor verbeteren.De gemeente De Wolden werd al eens op de vingers getikt vanwege de moeilijke taal die zij gebruikt. Uit onderzoek van de Rekenkamer in 2017 bleek dat de teksten in brieven te vaak te lang zijn of moeilijke woorden bevatten. Ook zouden reacties vanuit het gemeentehuis te ambtelijk geschreven zijn.Volgens woordvoerder Henriëtte Heeringa van de gemeente De Wolden is sindsdien veel gedaan om de taalvaardigheid te verbeteren en de schrijfwijze aan te passen. "Daarvoor geven we trainingen en workshops", legt ze uit. "In gesprekken met medewerkers benadrukken we dat we schrijven voor iemand anders, zodat je de doelgroep helder hebt."De Wolden gaat in gesprek met inwoners over de brieven om te zorgen dat de tekst leesbaar en begrijpelijk is. "Het blijft een thema dat voortdurend aandacht en sturing nodig heeft. We roepen inwoners op zich bij ons te melden als een brief niet duidelijk is."De gemeente Emmen is verbonden aan Direct Duidelijk, de campagne die overheidsinstanties moet helpen simpel te schrijven. Burgemeester Eric van Oosterhout is ambassadeur hiervan. Woordvoerder Anita Klingenberg laat weten dat de gemeente, net als De Wolden, het nieuwe initiatief van het kabinet ondersteunt."Wij vinden het belangrijk dat onze teksten begrijpbaar zijn, zeker in deze regio waar relatief veel laaggeletterde mensen wonen", zegt zij. "Wij geven al cursussen begrijpelijk schrijven en nodigen wel eens mensen uit die moeite hebben met lezen en schrijven om met ons mee te kijken. Dan kunnen we aan hen vragen wat goed gaat en wat ze niet begrijpen.