Weg vrij voor zonnepark in Hunzedal bij Exloo

Volgens de Raad past het Exloose zonnepark prima op de gekozen locatie in het Hunzedal. De Raad is het niet eens met natuurorganisaties Drents Landschap en Natuur- en Milieufederatie Drenthe dat een zonnepark een stedelijke ontwikkeling is die zo mogelijk eerst in stedelijk gebied geplaatst moet worden.Dat betekent dat de strenge bouwregels voor het buitengebied niet van toepassing zijn op zonneparken. Verder past het zonne-energieplan in het provinciale en landelijke beleid en is het geheel zorgvuldig door de gemeente Borger-Odoorn voorbereid, aldus het hoogste bestuursrechtscollege.De natuurorganisaties vinden dat de gemeentes en provincie eerst moeten kijken of ze zonnepanelen op daken van gebouwen kunnen aanleggen, voordat ze dergelijke grote parken in het open landschap aanleggen. Volgens de Raad is de gemeente Borger-Odoorn niet de eigenaar van alle daken in de gemeente en valt het leggen van zonnepanelen op alle daken niet af te dwingen.Bovendien hebben op één na alle agrariërs in de gemeente al zonnepanelen op de daken liggen. Dan blijft er weinig meer over dan het plaatsen van zonnepanelen op (voormalige) agrarische gronden om aan de doelstelling voor het opwekken van duurzame energie te kunnen voldoen.Het zonnepark wordt volgens de Raad bovendien op natuurlijke wijze landschappelijk ingepast waarbij de kernkwaliteiten van het Hunzedal zelfs zullen worden versterkt.De uitspraak is een opsteker voor de gemeente. Ontwikkelaar Groenleven BV kan nu in principe met de aanleg van het park beginnen. In totaal moet het park zo’n 50 MegaWatt opwekken, wat goed is voor de energievoorziening van 15.000 huishoudens.Overigens gaat de Raad in de uitspraak niet meer in op de bezwaren van Astron over de eventuele storingen die het park voor de Lofar-radiotelescopen kan opleveren. Afgelopen juni adviseerde het hoogste bestuursrechtscollege al om daar buiten deze rechtszaak om een gezamenlijke oplossing voor te vinden.