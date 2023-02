Drenten zamelen in voor Turkije: 'Alles wat mensen nodig hebben'

Naast het geld en de spullen is de voorganger de hele dag in de moskee en is er in de middag een speciaal gebed voor de slachtoffers. Vrijdag is er nog een grote inzamelingsactie in de moskee. "Alle hulp is welkom." De organisatie vraagt om op de buitenkant van de doos of zak te zetten wat erin zit.

Anne Kuipers staat morgen in het winkelcentrum Wielewaal in Hoogeveen om kleding in te zamelen. "We hebben vorige week een actie gehad voor Oekraïne en nu hebben we snel weer wat in elkaar gezet. We zamelen morgen alles in dozen en die gaan dan via Hoogezand naar Turkije."