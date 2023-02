Moskeeën Hoogeveen en Assen zamelen in voor Turkije: 'Alles wat die mensen nodig hebben'

De Hicret Moskee aan de Rozenstraat in Hoogeveen en de moskee aan de Stadhouderslaan in Assen zamelen spullen in voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. Vandaag zijn de moskeeën de hele dag open om winterjassen, sjaals, kleding, maar ook zeep en slaapzakken in te zamelen. Als vandaag alles verzameld is in Hoogeveen en Assen gaat het naar Hoogezand, om morgen te vertrekken naar Turkije.