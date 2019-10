'In Drenthe gebeurt niet zoveel'

‘Want stel dat er openbare-ordeproblemen komen?’ Het is ook hoe Marjanne Teunissen het hoofdstuk over Tineke Schilthuis begint, in haar boek 'Krachtstroom. Spraakmakende vrouwen in Drenthe'.Schilthuis wordt daarin geschetst als een serieuze bestuurder die voor de inhoud ging. Teunissen: "Ze was integer en sociaal, met een grote belangstelling voor uiteenlopende zaken. Van waterstaat, natuur en landbouw tot alternatief onderwijs en geneeskunde." Haar partij was de PvdA en na een periode als Tweede Kamerlid wordt ze op 4 november 1974 geïnstalleerd als Commissaris van de Koningin in Drenthe."Ze was de eerste vrouwelijke commissaris in Drenthe en in heel Nederland. Daarna volgden er nog maar zes, de zevende is Jetta Klijnsma. Kan er wel een vrouw naartoe? En kan een vrouw die functie wel aan? Dat was destijds echt een discussie! Dat vond Schilthuis zelf helemaal niet. 'De helft van de wereldbevolking is vrouw' zei ze", aldus Teunissen.Tijdens haar commissariaat was het bepaald niet rustig in Drenthe, zo maakte Schilthuis vier Molukse acties mee. Teunissen over die periode: "Schilthuis was in het provinciehuis tijdens de gijzelingsactie en dus een mogelijk doelwit. Ze is toen ontsnapt door uit het raam te klimmen. Ik heb Margreeth de Boer geïnterviewd, die vertelde me dat Schilthuis eigenlijk nooit iets vertelde over die periode. Ze heeft wel heel erg de verbinding gezocht met de Molukse gemeenschap, maar sprak nauwelijks over de ervaring zelf."Het tekent een andere karaktertrek van de commissaris Schilthuis: "Zij was erg bescheiden. Zo reed ze in een Volkswagen Kever. Daarover zei Schilthuis dan: 'ik kom er aan; kijkt iedereen om zich heen: waar is de commissaris?' Toen heeft ze maar een andere auto gekocht die meer bij haar status paste. Juist die bescheidenheid zorgt ervoor dat maar weinig mensen weten welke rol ze bijvoorbeeld speelde bij de totstandkoming van Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Schilthuis was het die alle partijen bij elkaar heeft gezet, en toen is er een plan gemaakt. Daar heeft niet alleen Drenthe, maar heel Nederland veel aan te danken gehad."Tineke Schilthuis overleed in 2013Het hele gesprek met Marjanne Teunissen, inclusief authentieke geluidsopnamen van Tineke Schilthuis uit 1974, is te horen in het Radio Drenthe-programma Drenthe Toen, zondag 27 oktober van 15.00-17.00 uur.Daarna via uitzending gemist en de podcast.We mogen nog één exemplaar van 'Krachtstroom' verloten. Kans maken? Stuur een mailtje naar drenthetoen@rtvdrenthe.nl