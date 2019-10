Dramatisch ongeluk tijdens Drents visavontuur op nippertje voorkomen

De jongen kreeg een epileptische aanval en viel daardoor in het water. Bram was op dat moment een stukje verderop. Toen hij terugkwam zag hij alleen een blauwe jas in het water.Bram twijfelde niet en sprong in het kanaal om zijn vriend omhoog te trekken. "Hij heeft mijn leven gered, anders was ik verdronken", blikt Jordy terug op het incident. "Ik ben hem ontzettend dankbaar."Hulp kwam er vervolgens van omstanders die zagen dat de nood hoog was. Samen met Bram hebben zij Jordy op het droge gebracht. Daarna bracht een ambulance hem naar het ziekenhuis. "Ik werd in de ambulance pas wakker", vertelt Jordy. "Ik hoop dat ik de mensen die hebben geholpen, nog kan spreken. Ik wil hen oprecht heel erg bedanken voor voor hun hulp."Na deze heftige dag gaat het inmiddels weer de goede kant op met Jordy. "Gisteren was ik heel erg moe, maar het gaat nu stukken beter. Ik was behoorlijk onderkoeld geraakt, net als Bram. In het ziekenhuis waren ze bang dat ik te veel water in mijn lichaam had en dat ik daardoor een longontsteking heb opgelopen. Er wordt nog onderzoek gedaan."Jordy hoopt in contact te komen met de mensen die samen met Bram zijn leven hebben gered. "Ik weet eigenlijk niet wat ik moet ik zeggen, zo dankbaar ben ik. Ik krijg er kippenvel van."