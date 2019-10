Grote kaartenactie voor zieke Eva (2)

Eerder dit jaar in juli werd er een heftige diagnose gesteld. Eva heeft het Ewing-sacroom. Dat is een kwaadaardige bottumor en is ontzettend zeldzaam. Er is weinig bekend over de tumor, want er is nog niet veel onderzoek naar gedaan.De overlevingskansen van Eva werden niet hoog ingeschat. Maar na het goed reageren om de eerste chemokuur zijn die kansen een stuk groter geworden. "De kansen zijn nu opgeschroefd naar zestig à zeventig procent. In november begint de bestraling", vertelt Ellen Pattiwael, moeder van Eva.Aankomende zaterdag wordt Eva drie jaar oud. Ze is gek op kaarten en dus wilden haar ouders op die manier de dag onvergetelijk maken. "Ik heb een oproep geplaatst op mijn Facebook voor familie en vrienden. Ik dacht: als ze 100 kaarten krijgt, dan is dat helemaal geweldig. Maar het bericht is landelijk opgepakt en ik heb geen idee wat we kunnen verwachten. Het is heel groot en geweldig", vertelt Ellen.Sharrol is de vader van Eva en werkt bij de politie. Collega's van hem hebben het bericht op sociale media geplaatst en inmiddels wordt Eva's verhaal in het hele land gedeeld. De postbode is inmiddels al een keer langs gekomen op het politiebureau in Zwolle en de eerste kaarten stromen binnen.Wil je nou ook een kaartje sturen? Dat kan naar het onderstaande adres.Eva Pattiwaelp/a Politie ZwolleKoggelaan 88017JN, Zwolle