A28 nog uren dicht door ongeluk, automobilist overleden

De A28 richting Meppel is dicht door een ongeluk. Dat gebeurde vanochtend op de A28 bij Zwolle-Zuid. De weg is afgesloten vanaf knooppunt Hattemerbroek. De politie doet onderzoek en gebruikt daar onder meer een drone bij. Verkeer richting Drenthe kan via Emmeloord en Heerenveen rijden, adviseert ANWB.