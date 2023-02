A28 weer open na ongeluk, bijrijder (21) overleden

Bij het ongeluk vanmorgen op de A28 bij Zwolle is een 21-jarige vrouw uit Epe omgekomen. De bestuurder van de auto, een 59-jarige vrouw die ook uit Epe komt, raakte zwaargewond. De A28 richting Meppel was dicht door het ongeluk. Rond 13.00 uur is de weg weer vrijgegeven. De weg was afgesloten vanaf knooppunt Hattemerbroek. Verkeer richting Drenthe moest via Emmeloord en Heerenveen rijden, zo adviseerde de ANWB.