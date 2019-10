Grafstenen in Diever onterecht weggehaald

"Ik hoorde dat ze aan het ruimen waren, dus toen ben ik gaan kijken", zegt Jark Otten. Hij was bang dat de grafsteen van zijn schoonouders' graf zou worden meegenomen. Toen hij bij de begraafplaats aankwam, zag hij dat het graf van zijn schoonouders gelukkig ongeschonden was. Maar tot zijn verbazing was de steen van zijn ouders’ graf verdwenen.Otten legt uit dat hij al meer dan een jaar geleden voor de verlenging van zijn ouders’ grafrecht heeft betaald. De betaling van het grafrecht van zijn schoonouders heeft hij pas een aantal weken geleden geregeld. Hij is laaiend op de ambtenaren van de gemeente: ''Aan de doden willen ze nog geld verdienen.’’Medewerkers van het ruimingsbedrijf leggen aan Dagblad van het Noorden uit hoe het volgens hen heeft kunnen gebeuren. Volgens de medewerkers gaat het om grafstenen waarbij nabestaanden op het laatste moment nog voor verlenging van het grafrecht hebben betaald. De ruimingslijst was volgens hen nog niet bijgewerkt.Wethouder Henk Doeven van de gemeente Westerveld geeft aan dat het hier gaat om een 'menselijke fout'. De vier grafstenen die zijn opgeruimd, zijn per ongeluk op de ruimingslijst gekomen. De wethouder zegt dat de nabestaanden worden uitgenodigd op het gemeentehuis om te praten over dit incident. Ook is Doeven bereid om naar de mensen toe te gaan en over een oplossing te praten. "Voor zover het op te lossen is", voegt Doeven er nog aan toe.Op de ruimingslijst stonden tien grafstenen. Vier hiervan zijn dus ten onrechte opgeruimd, twee stenen daarvan zijn helaas niet meer te redden. De grafsteen van Ottens ouders staat inmiddels weer op zijn plek.