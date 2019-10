Vrouw in Assen thuis aangerand, verdachte kwam via het balkon

In een appartementencomplex aan de Overcingellaan in Assen is op zondagochtend 2 juni een vrouw aangerand. De dader kwam via het balkon het huis binnen en vertrok op dezelfde manier.

De politie is niet actief met het bericht naar buiten getreden. "Soms hebben we vragen aan het publiek over een bepaald misdrijf. Dat hebben we op dit moment niet", aldus woordvoerder Kalina Pruntel.Of er DNA van de mogelijke dader is gevonden, liet de politie in het midden. "We hebben er binnen deze zaak voor gekozen om het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) af te wachten", laat de woordvoerder verder weten.Er is momenteel nog geen verdachte in beeld.