'Geschikte panden om woningen van te maken raken op'

Relatief weinig panden in Drenthe getransformeerd tot woning

Janssens zit midden in de verbouwing van de oude brandweerkazerne aan de Collardslaan. In het gebouw zitten al drie bedrijfspanden en een paar appartementen, daar moeten nog een paar appartementen bijkomen. "We hebben er genoeg werk van. Het is een heel groot project, maar ook een heel mooi project en ook wel een uniek project voor Assen."Janssens merkt dat de appartementen in trek zijn. "Er is veel vraag naar woningen in de binnenstad, met name kleine woningen van 40 tot 50 vierkante meter. Ook binnen de huursubsidiegrens willen mensen het graag houden."Ook de oude slangentoren, waarin natte brandslangen konden drogen, wordt verbouwd naar een woning. Met vier verdiepingen van 15 vierkante meter per stuk zal het niet de meest praktische woning worden, toch is hier ook al animo voor.Zelf heeft Janssens een dozijn mensen op de wachtrij voor een huurwoning in de binnenstad. Voor de omgebouwde Abel Tasmantoren aan de Veemarkt stonden zelfs 600 mensen ingeschreven. Toch beginnen de grote gebouwen in de buurt van de binnenstad langzaam op te raken.De projectontwikkelaar pleit ervoor om ook de kleine magazijnen en leegstaande winkelpanden om te bouwen naar woonruimte. "In Assen zie je dat al veel is omgebouwd, maar uiteindelijk denk ik dat we in de binnenstad nog veel meer moeten ombouwen naar kleine appartementen. Want de vraag is natuurlijk gewoon groot."