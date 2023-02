Drenthe Toen-podcast: de Slag bij Ane, na 800 jaar nog springlevend voor Wim Visscher

Is de Slag bij Ane de provincie Drenthe uiteindelijk niet heel duur komen te staan? Wim Visscher: "Dat valt nog te bezien, hoor. Drenthe heeft zich vrij onafhankelijk gedragen door de veldslagen na Ane ook te winnen. Twee keer gaven ze zich over, maar wisten met slimme diplomatie toch weer de kop boven water te steken. Financieel waren ze ook niet voor de poes, want ze slaagden erin zo'n tachtig jaar belastingen te 'ontgaan'. Het heeft de bisschop zoveel geld gekost dat het hele bisdom bankroet raakte en vleugellam. De Drenten konden eigenlijk gewoon hun gang gaan, zoals ze dat voor die tijd ook al deden. Al die wilde plannen van die prelaten en kanunniken uit Utrecht om Drenthe totaal te onderwerpen, werd hen geweigerd. Dat vind ik op zichzelf een hele prestatie."

Hij vervolgt: "Dat de Drenten ook nog de de hoogste priester (de bisschop) vermoord hebben... Dat was het allerergste wat je kon doen. Dus daar komt wraak op. Dat staat vast." Die wraakactie wordt een jaar later uitgevoerd. "Van zes kanten is Drenthe aangevallen door zes legers. Daar kun je nooit van winnen. Heel Emmen is toen platgebrand, met kerk en al. Er bleef niets over dan verschroeide aarde. Het vermoeden bij mij is dat de Emmenaren de bisschop hebben vermoord. Want de dorpen waar ze door zijn getrokken op weg naar Emmen zijn niet verbrand, daar hoor je niets van. Dus de gram was gericht op één plaats en dat was Emmen en Noord- en Zuid-Barge, daar woonden waarschijnlijk de daders van deze moordaanslag op de bisschop."