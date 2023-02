Cel geëist tegen kinderpornoverzamelaar uit Hoogeveen

Als het aan justitie ligt, gaat een 65-jarige kinderpornoverzamelaar uit Hoogeveen twee jaar de cel in, waarvan een jaar voorwaardelijk. "Ik wilde ergens bij horen. Ik was erg eenzaam", aldus de verdachte over zijn omvangrijke kinderpornoverzameling.

De man werd afgekeurd en kwam thuis te zitten. Hij kon hier niet mee omgaan. In 2018 kwam hij in een chatgroep terecht. De groep werd hechter en intiemer, zei de man tegen de rechter. Hij kreeg op een gegeven moment naaktfoto's van vrouwen toegestuurd. Daarna volgde kinderporno.

Een link

"Ze vroegen of ik ook wat wilde toesturen. Maar hoe kom je aan zoiets", zei de man. Hij kreeg een link toegestuurd, waardoor hij naar (kinder)porno kon zoeken. In een onderzoek naar kinderporno kwam het computeradres van de man in beeld. De politie nam op 6 oktober 2020 de computers en telefoon van de Hoogevener in beslag.

Grootste deel meisjes jonger dan 12 jaar

Daarop stonden ruim 16.700 afbeeldingen met kinderporno en een klein deel dierenporno. Ook dat laatste is verboden. Zo'n 85 procent van de verzameling betrof meisjes onder de twaalf jaar. "Ik heb daar geen seksuele gevoelens bij", zei de man. De rechter zei hardop dat hij dit slecht kon geloven.

De verdachte zei dat hij niet wist dat hij verboden materiaal had verzameld. Hij weet nu dat dit zo is en dat hiervoor kinderen daadwerkelijk worden misbruikt. "Dat vind ik heel erg", zei de man tegen de rechter. Hij gaf toe dat hij ook wel eens chatte met jonge meisjes, waarbij hij zich voordeed als jong meisje.

Grote hoeveelheid

Een keer maakte hij een afspraak, maar kwam zelf niet opdagen. Dit wordt de man verder ook niet door het Openbaar Ministerie aangewreven. De officier van justitie hield in de strafeis rekening met de grote hoeveelheid verboden porno, die door de man is verzameld en ook verspreid. Ze eiste dat de man zich in de proeftijd laat behandelen.