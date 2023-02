Wethouder Bea Meppelink van Coevorden stapt per direct op

Wethouder Bea Meppelink van de gemeente Coevorden stopt per direct. Dat maakte ze in het college van burgemeester en wethouders bekend. Meppelink geeft aan dat ze 'momenteel niet kan geven wat de functie vraagt'.

Meppelink zat namens partij BBC2014 als tweede wethouder in het college. De inwoonster van Dalen werd na de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar geïnstalleerd. Belangen Buitengebied Coevorden is de grootste partij in de gemeenteraad met tien zetels. Meppelink werkte hiervoor jaren voor Zorggroep Tangenborgh, de Rabobank en was actief in de toeristenbranche.

"Het is een heel mooie functie, maar het vraagt ook enorm veel. In combinatie met een persoonlijk lastige periode, kan ik op dit moment niet geven wat de functie vraagt. Ik vind het heel spijtig dat het zo gelopen is en had wat anders voor ogen toen ik als wethouder ben gestart", licht ze toe in een verklaring. Meppelink wil haar vertrek verder niet toelichten.