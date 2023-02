Ben jij de slimste van Drenthe? Geef je op voor kennisquiz LOOS

Wie is de 'meest loze Drent' van 2023? Dat wordt dit jaar weer duidelijk bij LOOS, de kennisquiz over de Drentse streektaol, topografie, geschiedenis en actualiteit. Drentse slimmeriken laten hun hersens kraken in de hoop de prestigieuze prijs in de wacht te slepen. En jij kan uiteraard ook nog een gooi doen naar de titel.

Want mocht jij wel van een spelletje houden, goed zijn met de streektaol en verder veel weten over Drenthe, dan mag deelname aan LOOS in jouw leven niet ontbreken. Vóór 3 maart is het nog mogelijk je aan te melden . De opnames staan gepland op drie avonden: 21, 22, en 23 maart. Je hoeft niet op alle avonden beschikbaar te zijn om mee te kunnen doen.

Ster in de streektaol

Oud-winnaar Leonie van der Werf uit Barger-Compascuum kan erover meepraten. Zij bleek in 2016 de meest begaafde Drent en ging met de LOOS-trofee aan de haal. En dat terwijl zij allesbehalve goed uit de startblokken kwam. "Maar ik mocht op het nippertje toch nog doorstromen naar de finaleweek", blikt ze terug op de quiz. Van der Werf bleek een ster in de vragen over streektaol en met haar snelle antwoorden versloeg ze iedere tegenstander.

"Alles gebeurde in een hele gezellige sfeer", zegt Van der Werf. "Natuurlijk had ik ook zenuwen, klamme handjes. Maar als je wint, krijg je wel een zekerder gevoel. Je komt in een overwinningsroes. En toen ik gewonnen had, was ik uiteraard heel erg blij."

Glazen bokaal

Destijds kreeg Van der Werf een iPad-mini cadeau en een bokaal. "Maar de bokaal vond ik veel mooier dan de iPad. Die laatste kan je zelf kopen, maar een glazen bokaal met jouw naam erop heeft niemand. Dus daar was ik heel trots op. In mijn hobbykamer thuis staat hij nog steeds te glanzen."

LOOS is een samenwerking tussen RTV Drenthe en het Huus van de Taol. Vanaf donderdag 18 mei wordt de kennisquiz elke werkdag uitgezonden op TV Drenthe. De presentatie is in handen van Aaldert Oosterhuis.