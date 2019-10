Oude school in De Groeve wordt yogastudio

Tot 2016 deed het gebouw nog functie als dependance van basisschool De Schuthoek in Zuidlaren."We gaan in het oude gedeelte wonen en onze studio en praktijk komen in de noodlokalen", zegt Ling Ming Chi, de nieuwe eigenaar. Hij hoopt voor het einde van dit jaar de deuren te kunnen openen. "We doen het in onze eigen tijd, maar we willen in december klaar zijn."Chi heeft meerdere acupunctuurpraktijken, in Dokkum, Hoogezand en Groningen. De vestiging in Hoogezand komt te vervallen als hij zijn nieuwe praktijk opent in De Groeve.Voor de yogastudio is dit de enige locatie. Evy Chi gaat voor het eerst yogalessen geven in een eigen studio. "Het is een droom die uitkomt."Volgens haar is het inrichten van het schoolgebouw niet lastig. "Alles is al in hokjes. Eén lokaal wordt de keuken en een ander wordt weer onze woonkamer."Aan de buitenkant van het gebouw zal niets te zien zijn. "We moesten bij de gemeente aangeven wat ons doel is en beloven dat we niets aan de buitenkant veranderen."