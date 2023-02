Granaten in kanaal bij Beilen mogelijk gedumpt, baggeren hervat

De baggerwerkzaamheden in het Linthorst Homankanaal bij Beilen worden deels hervat. Een deel van het kanaal is nog niet vrijgegeven voor werkzaamheden, omdat er meer onderzoek nodig is na de vondst van explosieven.

Bijna twee weken geleden werden er zes granaten gevonden. Mogelijk zijn deze gedumpt. Uit onderzoek blijkt dat de granaten een Amerikaanse, Duitse en Russische herkomst hebben. "Hoe de explosieven in het kanaal terecht zijn gekomen is onbekend. Een dumping wordt niet uitgesloten", laat de gemeente Midden-Drenthe weten.

Onderzoek

De explosieven werden afgevoerd, waarna de gemeente een onderzoek startte. Daaruit blijkt dat een deel van het werk hervat kan worden. Vanaf donderdag wordt daar weer gebaggerd. Een ander deel van het kanaal moet nader onderzocht worden. "De verwachting is dat in april meer duidelijkheid is over dit gebied en welke gevolgen het heeft voor de baggerwerkzaamheden. Het gaat om ongeveer vierhonderd meter kanaal."