Broers de cel in voor overval op lachgaskoerier in Assen

Voor een overval op een lachgaskoerier zijn twee broers van 29 en 35 jaar uit Assen veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie (OM).

Een nietsvermoedende koerier wilde op 24 april aan de Eekhoornslag in Assen een bestelde lachgastank afleveren. Hij werd opgewacht door een jongen, die een mes trok en hem vastpakte. Een man tilde twintig lachgastanks uit de bus en stopte die in een auto. In deze auto wachtte een derde man, die er vervolgens met spinnende wielen vandoor reed.