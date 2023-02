Inwoners Midden-Drenthe verlost van digitaal doolhof

"Ik ben harstikke blij dat we eindelijk live kunnen met de nieuwe website", zegt een 'verdomd trotse' Rico Schans in de raadszaal van Midden-Drenthe, waar dinsdagmiddag de nieuwe website gelanceerd is.

De bestaande website was gedateerd en niet bepaald gebruiksvriendelijk. De zoekfunctie werkte niet goed, bezoekers verdwaalden in het doolhof aan pagina's en de juiste informatie was soms niet te vinden. De nieuwe website moet rust en ruimte uitstralen.

Of de website in de praktijk net zo goed werkt als in de testfase, moet nu blijken. Schans: "We hebben een goede basis staan. We weten dat we het moeten doorontwikkelen en dat er zeker updates komen. Als informatie ontbreekt voegen we het eenvoudig toe."