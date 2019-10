Jumelet en Kleine met Drentse tuinbouwers naar IJsland

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft de Drentse delegatie uitgenodigd om in het Noord-Europese land te leren over de toepassing van geothermie in de glastuinbouw.Het tweedaagse werkbezoek past bij de plannen uit het coalitieakkoord 2019-2023 om met de glastuinbouwsector in Klazienaveen en Erica op zoek te gaan naar nieuwe energieconcepten.Geothermie of aardwarmte is een duurzame energiebron waarbij warmte uit het grondwater wordt gehaald. Die warmte kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden in de kassen.De handelsmissie IJsland, zoals de reis wordt genoemd, is een uitwisseling van kennis en een verkenning van samenwerkingsmogelijkheden. De Drenten kunnen kennis gebruiken op het gebied van geothermie en de IJslanders kunnen kennis gebruiken op het gebied van glastuinbouw, aldus Hansa Green Tour, de organisator van de reis.Tijdens de reis brengt de Drentse delegatie onder andere een bezoek aan de grootste algenkweker ter wereld en aan een tuinbouwschool. Ook zal de groep aansluiten bij een energiecongres, het Sustainable District Energy Congres, waar ze kunnen kennismaken met experts op het gebied van geothermie.