Advocaat Jan Nieboer trekt zich terug, hoger beroep uitgesteld

Jan Nieboer uit 2e Exloërmond verschijnt donderdag niet in Leeuwarden bij het gerechtshof. Zijn hoger beroep wordt aangehouden, omdat zijn advocaat zich vorige maand heeft teruggetrokken.

Volgens het gerechtshof is het Nieboer niet gelukt om op tijd een nieuwe advocaat te vinden. Omdat iedere verdachte recht heeft op een advocaat, is er besloten om de zaak op voorhand aan te houden. Dit zal formeel nog op de zitting van donderdag gedaan worden. Wanneer het hoger beroep dan wel behandeld wordt, is nog niet bekend.

"Ik wil hier niets over zeggen tot er een nieuwe zittingsdatum bekend is", zegt Nieboer in een telefonische reactie. Advocaat Evert van der Meer was tot dusver nog niet bereikbaar voor een reactie.

De 64-jarige inwoner van 2e Exloërmond is in april 2021 veroordeeld tot een jaar celstraf, waarvan een halfjaar voorwaardelijk voor het versturen van dreigbrieven naar windmolenbouwers. Nieboer wil zijn onschuld voor het Gerechtshof in Leeuwarden bewijzen.

'Niet veroordeeld worden voor iets wat ik niet heb gedaan'

"Ik wil niet veroordeeld worden voor iets wat ik niet heb gedaan. Ik heb geen bijdragen geleverd aan dreigbrieven. Als dat zo geweest zou zijn, dan was er wel bewijs gevonden", zei de anti-windmolenactivist uit 2e Exloërmond vlak na de uitspraak van de rechtbank. "Politie en justitie hebben drie jaar onderzoek gedaan en ze hebben niet meer gevonden dan afgeluisterde gesprekken." Naast Nieboer is ook Jan H. uit Meden tot dezelfde straf veroordeeld. Hij heeft zich bij zijn veroordeling neergelegd.

Juist uit die afluisterde gesprekken haalde de rechtbank een groot deel van het bewijs voor de betrokkenheid van Nieboer. Hij en Jan H. werden door de politie afgeluisterd tijdens hun wekelijkse ontbijtafspraken bij McDonald's in Stadskanaal in het voorjaar van 2019. Daar praatten ze uitgebreid over hoe ze de ondernemers die betrokken waren bij de bouw van twee windparken zouden aanpakken.

Gearresteerd

De twee werden in juni 2019 opgepakt voor het versturen van tientallen dreigbrieven en hebben beiden tot in de rechtszaal toe ontkend dat zij erachter zaten. Jan H. praatte tijdens de ontbijtsessies naar eigen zeggen vooral over anderen en maakte 'slechte grappen'. Nieboer heeft verklaard dat hij vooral toehoorder was. Maar de rechtbank vindt dat er genoeg bewijs is dat zij achter de dreigbrieven zaten. Ze gaat ervan uit dat er meer mensen bij betrokken waren, maar die heeft justitie niet kunnen achterhalen.

Bij het gerechtshof in Leeuwarden kan het met Nieboers zaak weer alle kanten op. Dat betekent ook dat de kans bestaat dat Nieboer een hogere straf krijgt en dat hij forse schadevergoedingen aan gedupeerde ondernemers moet gaan betalen, die de rechtbank nu niet heeft toegekend. Dat risico neemt hij op de koop toe. "Ik wil vrijgesproken worden. Als dat bij het hof ook niet gebeurt, gaan we in cassatie bij de hoge raad", zei hij twee jaar geleden.

Maar hij gaat er wel vanuit dat hij wordt vrijgesproken, zegt hij stellig. "Ik ga ervan uit dat recht wordt gedaan aan de feiten. Andersom redenerend: als ik het wél had gedaan, had ik me neergelegd bij mijn straf. Maar nu is het zo dat ik, als ik erin berust, eigenlijk toegeef dat ik schuldig ben en dat ben ik niet."

OM ook in beroep

Ook het Openbaar Ministerie gaat in de zaak van Jan Nieboer in hoger beroep. "Door dit te doen bewerkstelligen wij dat de volledige zaak bij het gerechtshof opnieuw wordt behandeld", legt woordvoerder Melanie Kompier uit. Nieboer gaat alleen in beroep tegen de misdrijven waarvoor hij is veroordeeld.