Emmenaar half jaar cel in voor geweldsfeiten tegen ex-vriendin en politieagenten

Een 30-jarige man uit Emmen is voor het plegen van geweld tegen agenten, het mishandelen van zijn ex en vernieling veroordeeld tot zes maanden cel.

Ex-partners van de Emmenaar meldden zich in 2019 bij de politie. Ze deden aangifte van poging tot doodslag en verkrachting. Beide punten werden niet bewezen.

Verkrachting kon niet met zekerheid worden vastgesteld omdat de vrouwen niet zijn gedwongen. Op dit punt werd de man dan ook vrijgesproken. Ook voor poging tot doodslag is onvoldoende bewijs gevonden. De rechter zei dat de aangiftes op verschillende punten rammelden.

De rechter vond wel bewezen dat een vrouw in haar hals en lichaam was bekrast en gestoken met een mes. Hier was volgens de rechter dan ook sprake van mishandeling. Daarnaast vernielde de Emmenaar een deur van de woning van een van zijn ex-partners.