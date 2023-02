Duurzaam boeren belonen werkt beter dan regels opleggen vanuit Den Haag

De koeien van Reind Katerberg uit Diphoorn eten graag bieten. Dagelijks gaat er per koe 15 kilo bieten doorheen, dat scheelt 2 kilo krachtvoer per dag. Vermenigvuldig dat met bijvoorbeeld tweehonderd koeien, dan bespaar je dagelijks ruim 400 kilo krachtvoer. Dat scheelt dus inkoop van krachtvoer en vrachtwagenritten naar Katerberg. En bieten telen levert minder CO2 op dan brokken laten maken en transporteren.

Het land van melkveehouder Eddy Heeling uit Sleen ziet er van origine zeer eentonig uit met maar één grassoort: Engels raaigras. Dat groeit goed en is niet kapot te krijgen. Maar het heeft veel mest nodig, wat niet goed is voor het bodemleven. En het is een monocultuur waarin insecten en andere diersoorten niet kunnen leven. Heling laat de verschillen zien, want hij heeft ook flinke stukken kruidenrijk gras.