Opnieuw miljoenenverlies voor Catawiki

Dat blijkt uit onderzoek van RTL Z Grootaandeelhouder NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, erkent dat het bedrijf een lastige periode heeft doorgemaakt, maar dat de problemen inmiddels zijn opgelost. Een extra kapitaalinjectie zou niet nodig zijn, de koerswijziging was voldoende.In 2014 haalde Catawiki via investeerders tien miljoen euro aan groeikapitaal op. Een jaar later kwam daar 75 miljoen euro bij.Uit de jaarrekeningen blijkt dat de omzet van een kleine 17 miljoen euro, in 2015, steeg naar bijna 47 miljoen euro in 2017. De verliezen stegen ook. In 2015 had het bedrijf een verlies van 7,2 miljoen euro. In 2016 was dat 22,2 miljoen euro en in 2017 19,7 miljoen.In 2018 bleef de omzet steken op 45 miljoen euro en kwam er een verlies van 12,3 euro in de boeken.Het eigen vermogen van Catawiki is van 62 miljoen euro in 2015 gedaald naar 11 miljoen euro eind 2018.Volgens de analyse van RTL Z dreigt het eigen vermogen dit jaar negatief te worden, mocht er geen kapitaalinjectie komen en de verliezen blijven gelijk.Jeroen van Onna, die eerder optrad voor grootaandeelhouder NOM, is er geen reden tot paniek. Volgens hem heeft het aanstellen van een nieuw management succes gehad. Volgens Onna is een nieuwe kapitaalinjectie op korte termijn niet nodig.