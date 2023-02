Zuid-Hollanders opgepakt voor bankfraude na hulp Gietenaar (84)

Het beoogde slachtoffer kreeg vanochtend bezoek van een 19-jarige man uit Delft. Hij deed zich voor al bankmedewerker, maar werd aan de voordeur weggestuurd. Zijn partner zette de achtervolging in terwijl de Gietenaar de politie inseinde. De 19-jarige man uit Delft is vervolgens aangehouden.

Even later werd een leeftijdsgenoot uit Pijnacker opgepakt. Volgens de politie was ook hij bezig inwoners van Gieten op te lichten via bankhelpdeskfraude. De politie onderzoekt of beide verdachten ook betrokken zijn geweest bij andere, soortgelijke incidenten.