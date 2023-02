Gemeente wil ongeveer 100 woningen in 'De Zulthe' bij Roden-Noord

Er is plaats voor ongeveer 100 woningen in het gebied Maatlanden/De Zulthe aan de noordkant van Roden. Het college van B en W stelt dat tenminste voor aan de gemeenteraad.

Uit een onderzoek is volgens de gemeente Noordenveld gebleken dat er ruimte is voor dit aantal woningen. 45 woningen moeten sociale (en daarmee 'betaalbare') woningen worden. De overige 55 kunnen worden ingevuld door een commerciële partij.

"Binnen deze kaders is wat ons betreft veel mogelijk. Er kan onder andere worden meegedacht over het type woningen, de positie van de huizen en de inpassing van flora en fauna", zegt wethouder Jos Darwinkel (Gemeentebelangen). "Omwonenden hebben ideeën aangedragen die we in een open participatieproces verder willen verkennen."