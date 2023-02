Schuiven met militaire poppetjes: verdwijnt er werkgelegenheid of niet?

Drenthe vierde gisteren, en met name de stad Assen, een feestje. De kazerne in Assen blijft open. Wel fors afgeslankt, omdat School Noord - een basisopleiding voor militairen - naar Havelte vertrekt. De kazerne in Assen wordt op korte termijn verkleind, vernieuwd en verduurzaamd. Een investering van meer dan 75 miljoen moet daarvoor zorgen.

In Havelte verhuist het 45e panterinfanteriebataljon naar een nog nader te bepalen locatie in het midden van het land. Daarmee verdwijnen 600 voltijdsbanen. Niet echt, maar op papier. Want veel van die arbeidsplaatsen zijn nu ook niet vervuld; er staan veel vacatures open. Met de verhuizing naar het midden van het land hoopt Defensie die plekken alsnog op te vullen.

Clubhuis

Hoe dan ook; met het schuiven van poppetjes van Assen naar Havelte en het verdwijnen van een slecht gevulde panterinfanteriebataljon, lijkt het erop dat Drenthe Rijkswerkgelegenheid misloopt. Het kabinet wil dat voorkomen. Per saldo zal er in Drenthe geen Rijkswerkgelegenheid verloren gaan, belooft ze.

In Assen, in het oude kantoor van veilinghuis Catawiki in het stationsgebied van Assen, komt een zogenaamde Rijkshub. Een Rijkshub? Wat is dat? Burgemeester Out verwoord het zo: "Rijksambtenaren in Noord-Nederland die flexibel willen werken, krijgen in Assen hun clubhuis. Het is een plek waar ambtenaren van verschillende ministeries kunnen werken." Maar niet alleen het 'clubhuis' moet voor een prettig werkklimaat zorgen, ook andere rijksdiensten in Drenthe worden uitgebreid. Dat moet zorgen voor 200 extra voltijdbanen.

Daarnaast zet het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich in om nog eens 153 banen naar Drenthe te halen. "Het is niet gegeven dat die banen in Havelte of Assen gerealiseerd worden. Maar het is een afspraak die staat en die we de komende tijd gaan invullen", verduidelijkt staatssecretaris van Defensie Christophe van der Maat.