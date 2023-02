De kleinste snackbar van Emmen is terug

"Eindelijk, de snackbar komt weer terug", verzucht een man in het voorbijgaan. "Ben ik blij mee." Rick (22) en Ria (55) Welling lachen hem toe. "Het werd tijd tijd of niet", lacht Rick. Inderdaad, De Vlaamse Hap en de bijbehorende Vlaamse friet is weer terug. Nota bene op dezelfde plek aan de Notaris Oostingstraat in Emmen. Sinds vanochtend prijkt de vertrouwde naam van de kleinste snackbar van Emmen (amper twintig vierkante meter) weer op de gevel.

Oh jee, daar gaan we weer, dacht Ria, toen haar zoon Rick eerder dit jaar opbelde. De friettent zou en moest terugkomen. Dat had Ria al eerder gehoord. In 2018 wilde Rick de zaak al overnemen van toenmalige uitbater Anne Legendal. "Maar financieel gezien was dat toen geen haalbare kaart."

Puntzak op het dak en gaan

De zaak werd uiteindelijk verkocht aan een ander. Het bleef een frietzaak, maar wel onder een andere naam en zonder het Vlaamse karakter. Rick besloot daarop nogmaals een poging te wagen. Het voormalige Primera-pand op de hoek van de Hoofdstraat en de Notaris Oostingstraat leek hem een geschikte locatie. "Gewoon een puntzak op het dak en gaan, dacht ik. Het lukte alleen niet om de verhuurder van dat idee te overtuigen."

Rood-geel-zwart

In januari kreeg Rick echter de tip dat oude locatie opnieuw vrij kwam. "Gert-Jan Dröge (uitbater van een kledingzaak) zit er met zijn zaak pal naast en die meldde dat de zaak weer leeg stond." Rick bedacht zich geen moment en nam contact op met de pandeigenaar. Op 30 januari had hij de sleutel in handen.

Sindsdien heeft Rick met familie en vrienden de schouders eronder gezet om de snackbar weer in zijn oude glorie te herstellen. Aan de muren en op de balie prijken in ieder geval weer het vertrouwde rood-geel-zwart van de Belgische vlag. De komende week worden verder een compleet nieuwe frituur en ijsmachine geplaatst en dan kan de zaak vrijdag open.

Anne Legendal

"De Vlaamse Hap is altijd een begrip geweest", weet Rick. "Links en rechts in Emmen hoorde ik dat die vertrouwde puntzak werd gemist. Mijzelf inbegrepen natuurlijk. Want ik heb hier in mijn schooltijd ook regelmatig gestaan."

Wat de zaak ook uniek maakte, is de krappe oppervlakte. Met behulp van een schoenlepel krijg je wellicht net vijf mensen binnen. Het droeg bij aan de charme, niet in de laatste plaats door voormalig uitbater Anne Legendal. "Hij maakte de zaak natuurlijk met zijn praatjes, grapjes en liefde voor FC Emmen."

Rick trof Legendal afgelopen zaterdag nog bij een wedstrijd van de Emmer voetbalclub. "Hij tikte me op de schouder en feliciteerde me", lacht Rick. "Hij vond het mooi dat de naam weer terugkomt."

Emmermeertje

Inmiddels heeft Rick al wat kilometers gemaakt wat betreft het runnen van een frietzaak. Zelf heeft hij in 't Emmermeertje in Emmen gewerkt en bestierde hij een eigen zaakje bij de voetbalkantine van voetbalclub WKE '16. Ria gaat haar zoon zoveel mogelijk bijstaan. Zelf heeft ze ook aardig wat ervaring in het vak. Naast te hebben gewerkt in een snackbar in Emmer-Compascuum heeft ze ook jaren gewerkt in de horeca in het Noorder Dierenpark.

In een snackbar is het altijd gezellig, aldus de twee. "Klanten zijn altijd vrolijk in een snackbar", aldus Rick. "De sfeer is er altijd dik in orde. En daar geniet ik enorm van."

Lintje knippen