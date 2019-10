Djammen: 20 jaar blues bij een schemerlamp in Spijkerboor

Dat deden Willem Dijkema en zijn vrouw Anneke afgelopen weekend in hun café 't Keerpunt in Spijkerboor. Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan vroeg Willem een aantal artiesten die de afgelopen jaren in de kroeg speelden om een nummer te schrijven over het oude dorpscafé."Ik heb een Amerikaanse vriend, Tim Grimm, die ooit een nummer heeft gemaakt 'The Turningpoint'. Toen dacht ik: ik ga het idee van Tim volgen, ik ga mensen gewoon vragen of ze een nummer willen schrijven over het Keerpunt." Aan die oproep werd massaal gehoor gegeven. "Op gegeven moment werd ik 's avonds gebeld om elf uur door een dame uit Austin (Texas) die zei: 'Willem ik zit in de studio, morgen heb jij het nummer thuis. "Ja, echt geweldig", zegt Dijkema trots.De nummers leveren een album op. Groeten uut Spiekerboor, een verwijzing naar Cuby's bluesklassieker 'Groeten uit Grollo'. Het album werd afgelopen zaterdagavond gepresenteerd in het café. Een aantal artiesten die meewerkten aan het album waren er ook om hun ode aan het Keerpunt live te spelen. "Ik heb vanavond drie Amerikanen en een Ier bij mij in huis. Die komen allemaal even naar Spijkerboor." Dijkema vertelt dat de sfeer in de kroeg breed gedragen wordt onder de artiesten."Het geeft aan dat wij als podium goed bezig zijn en de mensen goed behandelen, goede muziek en dat mensen zich hier thuis voelen. Dat kleine plekje in Drenthe heeft wel een plaatsje verworven."Bekijk hier de hele uitzending.