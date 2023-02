Jaar cel geëist voor veroorzaken dodelijk ongeluk op A37 bij Nieuw-Amsterdam

Een 41-jarige man uit 2e Exloërmond moet volgens het Openbaar Ministerie een jaar de cel in voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de A37 bij Nieuw-Amsterdam. De bestuurder was onder invloed van drugs toen hij tegen een boom botste. De 35-jarige bijrijder kwam om het leven.

Uit een speekseltest bleek later dat de man onder invloed was tijdens het fatale ongeluk. Hij had even zijn auto langs de kant van de weg gezet, maar draaide tóch weer de snelweg op. De man viel uiteindelijk in slaap waardoor het voertuig van de weg raakte.