Leidinggevenden AAF vervolgd voor blootstelling schadelijke stoffen

Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) desgevraagd weten aan RTV Drenthe. Ook wordt de fabriek zelf gedagvaard.De twee mannen werden in juni vorig jaar aangehouden in verband met het blootstellen van werknemers met de kankerverwekkende stof formaldehyde.Het OM heeft het arbeidsproces in de periode tussen januari 2016 en november 2018 onderzocht en komt tot de conclusie dat de regels omtrent 'niet onnodig bloot te stellen aan onveilige werkomstandigheden of gezondheidsrisico’s' niet streng genoeg zijn nageleefd.In 2017 werd bekend dat medewerkers aan een te hoge concentratie formaldehyde bloot zijn gesteld. Formaldehyde kan kanker veroorzaken.Tachtig (ex-)medewerkers van het bedrijf, die in de betrokken productieruimte hebben gewerkt, hebben een brief ontvangen met de vraag of zij als slachtoffer aanwezig willen zijn bij de rechtszaak.De regiezitting is woensdag 4 november in Zwolle. Dan wordt de stand van het onderzoek besproken.De fabriek van AAF in Emmen sloot in september 2018 haar deuren. Het bedrijf heeft nog wel een kantoor in Veenoord staan, waarvandaan de verkoop in de Benelux wordt gedaan.