Vriendinnenvoetbalmiddag: 'Ik weet nu hoeveel pret de meiden hebben'

Hoewel voetbal, mede dankzij de Oranje Leeuwinnen steeds populairder is geworden, merken de clubs in Meppel dat de drempel voor meiden om op voetbal te gaan nog hoog is. "Je merkt echt hoe ouder je wordt, hoe minder snel je op voetbal gaat", vertelt Marlot Niemeijer van FC Meppel/Alcides VR1. "In de jeugd leer je de techniek, je leert het spelletje. Je raakt echt met het voetbal verbonden. En je merkt echt dat als je op latere leeftijd, vijftien of hoger, zich minder snel aanmelden. Iedereen die zich op jonge leeftijd aanmeldt voor het voetbal, blijft ook langer voetballen."Bij FC Meppel en Alcides zijn de vrouwenteams samengevoegd. "Het is fijn dat dat kan en dat er onderling geen rivaliteit is", vertelt Niemeijer. In totaal zijn er bijna 200 vrouwelijke voetballers bij de clubs en er zijn nog meer dames welkom.Deze vriendinnenmiddag is georganiseerd om voetballers tot veertien jaar te laten zien hoe leuk voetbal is en hoe het er bij de clubs aan toe gaat. De meiden die bij MVV Alcides en FC Meppel spelen mogen daarom een vriendinnetje meenemen vandaag.Gegiechel overstemt het hoofdveld. De meiden hebben er zin in. Te beginnen met een warming up: sprintjes, knieheffen en hakkenbillen. Iedereen doet vrolijk mee. Zelfs in de pauze speelt iedereen fanatiek met de bal.Profvoetbalsters uit Heerenveen zijn speciaal naar Meppel gekomen om de meiden te trainen. De één geeft aanwijzingen tijdens het nemen van penalty's, de ander laat zien hoe je goed kunt dribbelen. Iedereen lacht en heeft het naar z'n zin. Emily vindt het erg leuk dat deze dag georganiseerd is. Zelf voetbalt ze al, maar ze zou het leuk vinden als er nog meer meiden gaan voetballen. "In de klas zitten alleen maar jongens die kunnen voetballen", vertelt ze.Emily is begonnen met voetballen omdat haar zussen ook voetballen. "Ik was altijd op het voetbalveld te vinden vanwege mijn zussen. Ik moest toch elke zaterdag bij hen kijken. Dus toen dacht ik het is wel leuk als ik ook ga voetballen." Emily zit in een meisjesteam, maar voetbalt vaak tegen jongens. "Dat is wel leuk, want als zij verliezen dan vinden ze het echt niet leuk."Ook Jadi spendeerde veel tijd op het voetbalveld voordat zij op voetbal ging. "Mijn broertje ging op voetbal. Toen zei mijn vader voor de grap: waarom ga jij niet op voetbal, jij wil hier altijd graag zijn. Toen ging ik er over nadenken en besloot ik ook op voetbal te gaan." Voordat ze voetbalde, danste Jadi. Uiteindelijk heeft ze toch voor voetbal gekozen. "Ik vind voetbal veel leuker. Je mag de jongens gewoon aan de kant duwen."Sofie werd meegenomen door een vriendinnetje. Zij doet al aan een andere sport: dansen, maar wilde vandaag wel een kijkje nemen bij het voetbal. "Ik dacht eerst dat het super saai zou zijn, maar ik vind het nu wel een stukje leuker. Ik ben er nu wel achtergekomen hoeveel pret die meiden hebben met elkaar." Deze vriendinnenvoetbalmiddag heeft Sofie niet over de streep getrokken. "Ik ben er niet goed in en vind het ook niet super, super leuk."